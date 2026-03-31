حجز منتخب السويد مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره البولندي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب "فريندز أرينا"، ضمن نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال.

أهداف مباراة السويد وبولندا

وسجل أهداف منتخب السويد كلا من: أنتوني إلانجا في الدقيقة 19، جوستاف لاجربيلكي في الدقيقة 44، فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 88 ليخطف هدف تأهل منتخب السويد إلى مونديال كأس العالم 2026.

بينما سجل أهداف بولندا كلا من: نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 33، كارول سيودرسكي في الدقيقة 55

مجموعة السويد في كأس العالم

وتدخل السويد بطولة كأس العالم المقرر إقامتها يوم 12 يونيو، في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، في المجموعة السادسة مع كلا من المنتخبات، هولندا، اليابان، تونس.