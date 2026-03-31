مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
01:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

- -
03:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
02:00

البرازيل

إعلان

السويد تخطف بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 بفوز قاتل على بولندا

كتب : محمد عبد السلام

11:55 م 31/03/2026

خلال مباراة السويد وبولندا

حجز منتخب السويد مقعده في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره البولندي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب "فريندز أرينا"، ضمن نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال.

أهداف مباراة السويد وبولندا

وسجل أهداف منتخب السويد كلا من: أنتوني إلانجا في الدقيقة 19، جوستاف لاجربيلكي في الدقيقة 44، فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 88 ليخطف هدف تأهل منتخب السويد إلى مونديال كأس العالم 2026.

بينما سجل أهداف بولندا كلا من: نيكولا زاليفسكي في الدقيقة 33، كارول سيودرسكي في الدقيقة 55

مجموعة السويد في كأس العالم

وتدخل السويد بطولة كأس العالم المقرر إقامتها يوم 12 يونيو، في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، في المجموعة السادسة مع كلا من المنتخبات، هولندا، اليابان، تونس.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
"ماكنش المفروض أتكلم".. عمرو سعد يعتذر عن تصريحاته حول الأكثر مشاهدة
متحور "سيكادا" يثير القلق.. ينتشر في 25 ولاية أمريكية وهذه أبرز أعراضه
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
4 أبراج الأكثر حظا بسبب ظاهرة القمر الوردي 2026
إعلان

إعلان