انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 70 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 1-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض الذهب اليوم؟

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، رغم ارتفاعها عالميًا مقارنة ببداية التعاملات الصباحية، مدفوعة بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم.

ويأتي ذلك نتيجة احتساب سعر الذهب محليًا على أساس سعر الأوقية عالميًا مضروبًا في سعر الدولار داخل البنوك، ما يجعل تحركات العملة عاملًا مؤثرًا في تحديد الأسعار بالسوق المحلية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4820 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6197 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7230 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8262 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82620 جنيها.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256948 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 413100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.38% إلى نحو 4731 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.