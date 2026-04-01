أول قرار الحكومة العراقية بعد التأهل لكأس العالم 2026

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اعتبار يومي الأربعاء والخميس، إجازة رسمية بمناسبة تأهل المنتخب العراقي إلى كأس العالم 2026، بعد غياب 40 عاما.

تأهل العراق إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب العراق إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز على بوليفيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم، في الملحق العالمي.

ويشارك منتخب العراق في كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته، بعد غياب دام 40 عاما، منذ نسخة 1986 التي أقيمت في المكسيك.

عطلة رسمية في العراق

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط الرياضية، قال محمد شياع السوداني: "نبارك لأبناء شعبنا الكريم الإنجاز الكروي الذي حققه أبطال منتخبنا الوطني بتأهلهم إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتحقيق حلم جماهيرنا التي كانت تتطلع لهذا الإنجاز الكبير".

وأضاف: "تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم يعد محطة مهمة في مسيرة الرياضة العراقية، ويرسخ مكانة بلدنا في هذا المحفل العالمي، كما يؤكد الإرادة الصلبة لشبابنا الذي يحرص على رفع اسم العراق عالياً في جميع الميادين؛ ومنها الميدان الرياضي".

واختتم: "بهذه المناسبة، كل التقدير والشكر للجماهير العراقية في كل مكان، التي دعمت منتخبنا في جميع مهماته الوطنية ومشواره في التصفيات، وكذلك كل الشكر والامتنان للجماهير من البلدان الشقيقة والصديقة التي آزرت منتخبنا، والتي أكدت أن الرياضة ليست مجرد ميدان للمنافسة وإنما جسر للمحبة والتواصل بين الشعوب".

غادر الملعب من الخلف.. رد فعل لامين يامال تجاه هتافات جماهير إسبانيا العنصرية

الأرجنتين تكتسح زامبيا بخماسية في وداعية ميسي



