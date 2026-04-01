كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحريك أسعار عدد من السلع الغذائية المدرجة ضمن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، المعروفة بمنحة الـ400 جنيه، وذلك قبل بدء صرف مقررات أشهر أبريل ومايو ويونيو.



أسعار جديدة لسلع بطاقة التموين

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن التعديلات جاءت عقب تسلم البدالين قائمة رسمية محدثة بالأسعار، موضحًا أن الزيادة شملت عدة سلع أساسية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن سعر المكرونة وزن 400 جرام ارتفع بقيمة 50 قرشًا ليصل إلى 9 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه، وزاد سعر كيلو الأرز إلى 25 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.



ارتفاع سعر الزيت إلى 60 جنيهًا

وأشار المصدر إلى ارتفاع سعر زجاجة الزيت 800 مللي إلى 60 جنيهًا بدلًا من 54 جنيهًا، وصعد سعر زيت الخليط 700 مللي بنحو 6 جنيهات، ليبلغ 54 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا للزجاجة.

وأكد المصدر أن هذه الأسعار سيتم العمل بها ضمن السلع المقررة لصرف المنحة الإضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.