رفع أسعار سلع بطاقات التموين "منحة الـ400 جنيه" لأبريل ومايو يونيو

كتب : محمد سامي

01:03 م 01/04/2026

بطاقة تموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحريك أسعار عدد من السلع الغذائية المدرجة ضمن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، المعروفة بمنحة الـ400 جنيه، وذلك قبل بدء صرف مقررات أشهر أبريل ومايو ويونيو.


أسعار جديدة لسلع بطاقة التموين

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن التعديلات جاءت عقب تسلم البدالين قائمة رسمية محدثة بالأسعار، موضحًا أن الزيادة شملت عدة سلع أساسية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن سعر المكرونة وزن 400 جرام ارتفع بقيمة 50 قرشًا ليصل إلى 9 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه، وزاد سعر كيلو الأرز إلى 25 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.


ارتفاع سعر الزيت إلى 60 جنيهًا

وأشار المصدر إلى ارتفاع سعر زجاجة الزيت 800 مللي إلى 60 جنيهًا بدلًا من 54 جنيهًا، وصعد سعر زيت الخليط 700 مللي بنحو 6 جنيهات، ليبلغ 54 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا للزجاجة.

وأكد المصدر أن هذه الأسعار سيتم العمل بها ضمن السلع المقررة لصرف المنحة الإضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

فيديو قد يعجبك



ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق