تشهد حياة الأطفال الصغار تزايدا مستمرا في استخدام الأجهزة الذكية والشاشات، ومع دخول الأطفال سن الخامسة، تصبح هذه الفترة الحرجة من نموهم معرضة لتأثيرات سلبية إذا لم يتم ضبط وقت الشاشة بعناية، بحسب صحيفة "ذا صن".

أولا: هل يؤثر وقت الشاشة على مهارات النطق لدى طفلك؟

أظهرت الدراسات أن الإفراط في استخدام الشاشات قد يؤخر تطور الكلام ويقلل حجم مفردات الأطفال مقارنة بأقرانهم الأقل استخداما للتكنولوجيا.

ثانيا: هل مشاهدة الشاشة تهدئ طفلك أم تزيد غضبه؟

يعتقد بعض الآباء أن الشاشة تهدئ الطفل، لكن الدراسات تشير إلى أن الإفراط فيها يزيد نوبات الغضب والإحباط على المدى الطويل.

ثالثا: هل وقت الشاشة يزيد خطر الإصابة بالسكري لدى الأطفال؟

الجلوس الطويل أمام الشاشات يعزز السلوك الخامل، ويزيد من السمنة، وهو ما يرتبط لاحقا بخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

رابعا: هل تؤذي الشاشات عيون طفلك؟

التحديق المطول في الشاشات قد يؤثر على صحة العين ويزيد احتمالية الإصابة بقصر النظر، خاصة مع الاستخدام المكثف.

خامسا: هل يقلل الضوء الأزرق من نوم الأطفال؟

الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يمكن أن يربك الساعة البيولوجية للطفل ويقلل من جودة النوم وساعاته.

سادسا: هل وقت الشاشة يؤثر على انتباه الطفل؟

التعرض لمقاطع الفيديو القصيرة سريعة الإيقاع قد يضعف قدرة الطفل على التركيز والانتباه لفترات طويلة.

سابعا: كيف يؤثر وقت الشاشة على نمو طفلك بشكل عام؟

تصبح الشاشات مشكلة حقيقية عندما تحل محل النوم، اللعب الإبداعي، النشاط البدني، والتفاعل الواقعي مع الوالدين، لذلك يجب أن تكون مشاهدة الشاشة نشاطا إضافيا وليس بديلا عن هذه الأنشطة.

