ارتفعت معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موقف الدراسة غدًا الخميس، بسبب التقلبات الجوية ، وسط تساؤلات وحالة من الجدل بشأن إمكانية تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية.

أنباء تعطيل الدراسة الخميس

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حتى الآن لم يتم تحديد ما إذا كانت الدراسة ستتعطل غدًا الخميس أم ستستمر كالمعتاد.

قرار تعطيل الدراسة يعتمد على حالة الطقس

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن القرار النهائي سيعتمد على حالة الطقس، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين الوزارة والهيئة العامة للأرصاد الجوية، لاتخاذ القرار المناسب وفق هيئة الأرصاد الجوية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقف الدراسة غدًا الخميس، وَفق ما أوضحته في بيان بشأن تعليق الدراسة، أمس الأربعاء.