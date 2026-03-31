مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

0 1
20:45

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

3 2
20:45

بولندا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

2 1
20:00

باراجواي

"لتكريم لاعب سابق".. لقطة مميزة من جماهير منتخب إسبانيا خلال مباراة مصر

كتب : محمد عبد السلام

10:34 م 31/03/2026

لقطات من مباراة مصر وإسبانيا (20)

يلاقي منتخب مصر نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الودية استعدادا لمونديال 2026.

وتقام المباراة على ملعب "آر سي دي إي" معقل فريق إسبانيول في مدينة برشلونة.

نتيجة الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط محاولات متبادلة من كلا المنتخبين لافتتاح التسجيل.

سبب تصفيق لاعبي وجماهير منتخب إسبانيا خلال المباراة

وشهدنا أثناء إقامة المباراة وبالتحديد في الدقيقة 21 من عمر المباراة تصفيق كبير يهز ملعب إسبانيول من جماهير المنتخب الإسباني ولاعبي الفريق من على مقاعد البدلاء..

وجاء هذا التصفيق تكريما للراحل داني جارك، قائد فريق إسبانيول، الذي توفي عام 2009 عن عمر يناهز 26 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
من هي الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون المختطفة في العراق؟
الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل

أول تعليق من البيت الأبيض على مبادرة باكستان والصين لوقف حرب إيران.. ماذا
كم بيضة يمكنك تناولها يوميا؟.. دراسة تحسم الجدل
تقرير عالمي يكشف.. لماذا يرفض ريال مدريد ضم محمد صلاح؟

