يلاقي منتخب مصر نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الودية استعدادا لمونديال 2026.

وتقام المباراة على ملعب "آر سي دي إي" معقل فريق إسبانيول في مدينة برشلونة.

نتيجة الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط محاولات متبادلة من كلا المنتخبين لافتتاح التسجيل.

سبب تصفيق لاعبي وجماهير منتخب إسبانيا خلال المباراة

وشهدنا أثناء إقامة المباراة وبالتحديد في الدقيقة 21 من عمر المباراة تصفيق كبير يهز ملعب إسبانيول من جماهير المنتخب الإسباني ولاعبي الفريق من على مقاعد البدلاء..

وجاء هذا التصفيق تكريما للراحل داني جارك، قائد فريق إسبانيول، الذي توفي عام 2009 عن عمر يناهز 26 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.