بعد أدائه مع منتخب مصر.. ناد إسباني يراقب مصطفى شوبير

كتب : هند عواد

01:27 م 01/04/2026

مصطفي شوبير

يراقب نادي فالنسيا الإسباني مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، بعد قراره بعدم تفعيل عقد شراء حارسه جولين أجيريزابالا.

فالنسيا الإسباني يبحث عن حارس مرمى

وفقا " estadiodeportivo" الإسباني، يبحث نادي فالنسيا عن حارس مرمى جديد مع مراقبة سيفيرا وإسكانديل، إذ لن يُفعّل خيار شراء جولين أجيريزابالا.

وأشار الموقع إلى أن فالنسيا يراقب عن كثب مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، إذ يعد مركز حراسة المرمى من أهم المراكز التي يحتاج النادي لتعزيزها استعدادًا للموسم المقبل.

وتتمثل خطة فالنسيا في تجديد عقد ستولي ديميتريفسكي وعدم تفعيل بند شراء جولين أجيريزابالا، وإذا سارت هذه الخطوات كما هو مخطط لها، سيحتاج النادي إلى حارس مرمى إضافي لسد هذا النقص.

وتشير التقارير إلى اهتمام النادي بسيفيرا وإسكانديل ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

ووصف الموقع أداء مصطفى شوبير في مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا، بـ"الرائع"، مشيرا إلى أنه لعب دورا محوريا في تحقيق مصر التعادل السلبي على الأراضي الإسبانية.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "مصطفى شوبير غير معروض لبيع أو حتى الإعارة، وعقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسنبدأ التفاوض معه بنهاية الموسم الحالي لتوقيع عقد جديد".

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-4: نصيحة لهذا البرج.. وتحذير وضغوطات لهؤلاء
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

