بعد أدائه مع منتخب مصر.. ناد إسباني يراقب مصطفى شوبير

يراقب نادي فالنسيا الإسباني مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، بعد قراره بعدم تفعيل عقد شراء حارسه جولين أجيريزابالا.

فالنسيا الإسباني يبحث عن حارس مرمى

وفقا " estadiodeportivo" الإسباني، يبحث نادي فالنسيا عن حارس مرمى جديد مع مراقبة سيفيرا وإسكانديل، إذ لن يُفعّل خيار شراء جولين أجيريزابالا.

وأشار الموقع إلى أن فالنسيا يراقب عن كثب مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، إذ يعد مركز حراسة المرمى من أهم المراكز التي يحتاج النادي لتعزيزها استعدادًا للموسم المقبل.

وتتمثل خطة فالنسيا في تجديد عقد ستولي ديميتريفسكي وعدم تفعيل بند شراء جولين أجيريزابالا، وإذا سارت هذه الخطوات كما هو مخطط لها، سيحتاج النادي إلى حارس مرمى إضافي لسد هذا النقص.

وتشير التقارير إلى اهتمام النادي بسيفيرا وإسكانديل ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

ووصف الموقع أداء مصطفى شوبير في مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا، بـ"الرائع"، مشيرا إلى أنه لعب دورا محوريا في تحقيق مصر التعادل السلبي على الأراضي الإسبانية.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي: "مصطفى شوبير غير معروض لبيع أو حتى الإعارة، وعقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسنبدأ التفاوض معه بنهاية الموسم الحالي لتوقيع عقد جديد".

