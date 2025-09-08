مباريات الأمس
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

08:43 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

أعلن إبراهيم فايق مقدم البرامج، حصول قناة "إم بي سي مصر"، على حقوق إذاعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا فاسو في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوركينا فاسو

وكتب فايق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تسعد قنوات mbc مصر2 و SS بالتعاون، في نقل مشترك يوم غدٍ الثلاثاء 9 سبتمبر، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة للمباراة الحاسمة بين منتخبي مصر وبوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026".

ويضم الاستديو التحليلي الذي سيسبق مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو غدا، العديد من نجوم الكرة المصرية والتحليل الفني لتحليل المباراة وهم: "محمود عبدالرازق (شيكابالا)، محمد بركات، أحمد عز ومحمود فايز".

معلقي مباراة مصر وبوركينا فاسو

كما أشار فايق، أن المباراة ستكون بتعليق الثنائي، فارس عوض على mbc masr وعصام عبده على ssc السعودية.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويلاقي منتخب مصر غدا الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، نظيره منتخب بوركينا فاسو في تمام الساعة السابعة مساءً.

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو القناة الناقلة لمبلراة مصر وبوركينا موعد مباراة مصر وبوركينا تصفيات كأس العالم 2026
