كتب - يوسف محمد:

تشهد تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، منافسة قوية بين العديد من المنتخبات للتأهل إلى النسخة المقبلة من المونديال، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك.

ووسط المنافسة القوية بين العديد من منتخبات القارة السمراء، لضمان الصعود إلى المحفل العالمي في 2026، نجد منافسة أخرى بين العديد من اللاعبين لاحتلال صدارة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل لاعب المنتخب الجابوني دينيس بوانجا، صدارة ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 8 أهداف، ويليه قائد المنتخب المصري محمد صلاح برصيد 7 أهداف.

هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

1- دينيس بوانجا، الجابون، 8 أهداف

2- محمد صلاح، مصر، 7 أهداف

3- محمد الأمين عمورة، الجزائر، 6 أهداف

4- كاموري دومبيا، مالي، 6 أهداف

5- جوردان آيو، غانا، 6 أهداف

أقرأ أيضًا:

"طلب مهلة للرد".. الكشف عن موقف مدرب برتغالي من تدريب الأهلي

شوبير يتحدث عن الفارق بين مستوى تريزيجيه مع الأهلي والمنتخب