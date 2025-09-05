كتب- محمد عبدالهادي:

تقام اليوم الجمعة، الموافق 5 سبتمبر، العديد من المباريات الهامة لعدد من المنتخبات، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويأتي على رأس مباريات اليوم، مواجهة منتخب مصر مع إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا، بجانب لقاء المغرب والنيجر فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

مصر ضد إثيوبيا.. 10 مساءً

موريتانيا ضد توجو.. 10 مساءً

السنغال ضد السودان.. 10 مساءً

كوت ديفوار ضد بوروندي.. 10 مساءً

المغرب ضد النيجر.. 10 مساءً

بنين ضد زيمبابوي.. 7 مساءً

جيبوتي ضد بوركينا فاسو.. 7 مساءً

ليسوتو ضد جنوب إفريقيا.. 7 مساء

أوغندا ضد موزمبيق.. 7 مساء

كينيا ضد جامبيا.. 4 مساءً

ناميبيا ضد مالاوي.. 4 مساء

الصومال ضد غينيا.. 3 مساء

جنوب السودان ضد الكونغو الديمقراطية.. 3 مساءً

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

سويسرا ضد كوسوفو.. 9:45 مساءً

سلوفاكيا ضد السويد.. 9:45 مساءً

اليونان ضد بيلاروسيا.. 9:45 مساءً

الدنمارك ضد اسكتلندا.. 9:45 مساءً

أيسلندا ضد أذربيجان.. 9:45 مساءً

أوكرانيا ضد فرنسا.. 9:45 مساءً

إيطاليا ضد إستونيا.. 9:45 مساءً

مونتنجرو ضد التشيك.. 9:45 مساءً

جزر الفارو ضد كرواتيا 9:45 مساءً

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

البرازيل ضد تشيلي.. 3:30 صباحًا

باراجواي ضد الإكوادور.. 2:30 صباحًا

الأرجنتين ضد فنزويلا.. 2:30 صباحًا

أورجواي ضد بيرو.. 2:30 صباحًا

كولومبيا ضد بوليفيا.. 2:30 صباحًا