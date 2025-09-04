كتب - نهى خورشيد

توقع زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، مواجهتي الفراعنة أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمنن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"زي ما قلت، طبعاً لازم يكون في احترام لمنتخب إثيوبيا وكل الخصوم".

وأضاف:" لكن أنا شفت منتخب إثيوبيا هنا في أمريكا، لعبوا ماتش ودي مع نادي أميركي "فريق الأكاديمية بتاعته"، وكان مطعَّم بواحد أو اثنين من الاحتياطي، من خلال اللي شفته، أعتقد إن أي 11 لاعب من الدوري المصري يقدروا يكسبوا إثيوبيا، ده آخر ماتش شفته لهم قدام دي سي يونايتد، والتشكيل كان واضح".

وتابع عبدالفتاح :"ورغم كده، الكرة عمرها ما تعرف الاستهتار، دايمًا بقول: لو أنت أحسن من الفريق بعشرة أهداف، لازم تجيب العشرة، لو أحسن بجونين، لازم تجيب الجونين، لو أحسن بعشرين، لازم تجيب العشرين، ما ينفعش نتهاون، لأن المباريات دي حتى لو مش قوية جداً، في الآخر بتُكتب في التاريخ".

وواصل: "أنا شايف إن المواجهتين القادمتين مش هيكون فيهم مشكلة كبيرة، إثيوبيا مش صعبة، لكن بوركينا فاسو هتكون مباراة مختلفة وصعبة شوية، فيها احتكاك وتنافسية أعلى، ومع ذلك، إن شاء الله نكسب، خاصة إننا واجهنا بوركينا فاسو من سنتين في بطولة إفريقيا، ولسه الذاكرة قريبة".

وعن مواجهة بوركينا فاسو التالية:" هو طبعاً أقوى بكتير من إثيوبيا، خصوصًا إن المباراة هتكون خارج ملعبنا وأعتقد أن مباراة بوركينا هيبقى اختبار حقيقي، لكن إن شاء الله المكسب هيكون من نصيب المنتخب المصري بنسبة كبيرة، حتى لو اللاعبين قدموا أداء عادي".

وأكمل:"في مباريات معينة، بتحتاج يكون عندك 5 أو 6 لاعبين في قمة تركيزهم وبمجهود 120%، لكن الماتشين دول، من وجهة نظري، حتى بالمستوى العادي للاعبي الدوري المصري وفي الظروف الحالية، المنتخب يقدر يحقق الفوز إن شاء الله".

وأشار:"طبعاً العنصر الأهم في المنتخب هو العمل الجماعي للفريق، صلاح بطبيعة الحال هيكون تحت رقابة لصيقة من أي منتخب هنواجهه، وكمان مرموش ممكن يواجه نفس الضغط، وده بيفتح المجال لعناصرتانية تظهر".

واختتم مدرب حراس المنتخب قائلاً:"من وجهة نظري، تريزيجيه هيكون له دور محوري في المباراتين، خصوصاً إنه بيجي من الخلف ويعرف يستغل المساحات، ورغم إن مستواه مع الأهلي مؤخراً مش الأفضل، لكن أتوقع يكون الورقة الرابحة للمنتخب، لأنه هيستفيد من التركيز الدفاعي على صلاح ومرموش ويقدر يعمل الفارق".