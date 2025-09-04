مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أنجـــــولا

- -
19:00

ليبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

مالي

- -
22:00

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تونس

- -
22:00

ليبيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

هولندا

- -
21:45

بولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

ألمانيا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

بيراميدز

0 0
16:30

الزمالك

الدوري المصري الممتاز - سيدات

رع

0 4
16:30

الأهلي

هل يخوض ميسي آخر مباراة له في الأرجنتين؟.. مدربه يحسم الجدل

03:51 م الخميس 04 سبتمبر 2025

ميسي

كتبت-هند عواد:

حسم ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، الجدل حول خوض ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي آخر مباراة له مع منتخب بلاده، على ملعب "المونومنتال"، فجر الجمعة.

ويستضيف منتخب الأرجنتين نظيره فنزويلا، في الثانية والنصف فجر الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ17 من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال سكالوني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "ما يقدمه ميسي عند دخوله أرض الملعب أمر فريد ولم أشاهده في أي لاعب آخر، إنه متعة خالصة، وبالتأكيد هذه ليست مباراته الأخيرة في الأرجنتين. اليوم هو بيننا وعلينا الاستمتاع به”.

وأضاف: "لن يكون هناك خليفة لميسي، لا في الأرجنتين ولا على مستوى العالم. قد يظهر لاعبون كبار يتركون بصمتهم، لكن ما فعله ليو عبر كل هذه السنوات لن يتكرر. كرة القدم مليئة بالمفاجآت، لكن ليو يظل استثنائيًا”.

واختتم: "المباراة ستكون مؤثرة ومميزة، وسعادتي كبيرة بوجود ميسي، ونتمنى أن يستمتع هو والجماهير بها”.

