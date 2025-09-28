مباريات الأمس
رغم الخسارة.. الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد

كتب : محمد القرش

09:28 م 28/09/2025
كتب - محمد القرش:

تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد رجال، بالرغم من الخسارة أمام نظيره فيزبريم المجري بنتيجة 31-22.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفريق المجري بنتيجة 13-12، بينما ظل تقدم فريق فيزبريم حتى نهاية المباراة بنتيجة 31-22.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على حساب جامعة سيدني الاسترالي بنتيجة 41-14 ضمن منافسات البطولة.

ومن المقرر ان يلاقي الأهلي نظيره برشلونة في نصف نهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 سبتمبر.

وتضم قائمة الفريق المشاركة في البطولة وجاءت كالتالي:‏

عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد العزيز إيهاب - أحمد عوض - نبيل شريف - توماس جيبالا - محمد مجدي - محمد هشام - سيف هاني - إبراهيم المصري - معاذ عزب - ياسر سيف - محسن رمضان - ستانيسلاف كاسباريك - عمر خالد - عمر سامي - محمد عماد.

الأهلي ضد فيزبريم الأهلي الأهلي لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد أخبار الأهلي

