140 ألف إسترليني أسبوعيًا.. ليفربول يواصل دعم عائلة جوتا بعد وفاته

سيدفع مالك نادي ليفربول، مجموعة فينواي سبورتس، العامين المتبقيين من عقد ديوجو جوتا لعائلة المهاجم الراحل.

وأكد أرن سلوت، مدرب ليفربول، أن مجموعة فينواي الرياضية ملتزمة برعاية روت كاردوسو، أرملة جوتا، وأطفالهما الثلاثة، وستلتزم بكامل قيمة الصفقة، والتي تبلغ قيمتها نحو 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ولقي جوتا وشقيقه أندريه سيلفا حتفهما في حادث سيارة شمال إسبانيا في 3 يوليو الماضي، بعد 11 يومًا من زواجه من حبيبة طفولته. ولا تزال تداعيات هذه المأساة محسوسة في أوساط النادي.

وفي مقابلة مع قناة TNT Sport ، قال سلوت: "يتعرض الملاك للنقد بشكل أساسي، مثل المديرين، لكن الطريقة التي تعاملوا بها مع هذا الموقف من خلال دفع كل الأموال من العقد لزوجته وأطفاله ربما يعتقد الناس أنها طبيعية، لكنها ليست كذلك في كرة القدم".

واختتم: "الطريقة التي تصرف بها المشجعون بعد تلك المأساة، وعدد الزهور التي كانت هناك، وجميع النصب التذكارية، يمكنني أن أشعر بالعاطفة عند التفكير في الأمر".