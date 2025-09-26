مباريات الأمس
الدوري الإسباني

جيرونا

0 0
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

26 24
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 14
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

0 0
21:45

مارسيليا

دولة عربية تستضيف السوبر الفرنسي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

10:01 م 26/09/2025
  عرض 4 صورة
    باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي (2)
    باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي (5)
    باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي (1)

أعلنت رابطة الأندية الفرنسية عن الدولة التي ستستضيف النسخة المقبلة من بطولة السوبر التي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا.

وأوضحت رابطة الأندية الفرنسية، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الجمعة، أن دولة الكويت ستستضيف النسخة المقبلة من السوبر بعدما تنافست مع سلطنة عمان وكوت ديفوار.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف بها دولة الكويت بطولة السوبر الفرنسي.

وكان من المقرر أن تقام منافسات هذه النسخة من السوبر الفرنسي قبل انطلاق الموسم الجاري 2025/2026 ولكن تم تأجيلها لمشاركة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ومن المتوقع أن تحمل المباراة ندية كبيرة خاصة بعدما خسر فريق باريس سان جيرمان يوم الإثنين الماضي بهدف نظيف على يد مستضيفه مارسيليا ضمن منافسات الدوري الفرنسي في أول خسارة له بالموسم الجاري من المسابقة 2025/26.

الكويت السوبر الفرنسي باريس سان جيرمان مارسيليا

