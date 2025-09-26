دولة عربية تستضيف السوبر الفرنسي

حمدي فتحي يسجل في فوز مثير للوكرة على أم صلال في الدوري القطري (فيديو وصور)

"نصف ما حصل عليه ديمبيلي".. كم عدد نقاط محمد صلاح في سباق الكرة الذهبية؟

أعلنت رابطة الأندية الفرنسية عن الدولة التي ستستضيف النسخة المقبلة من بطولة السوبر التي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا.

وأوضحت رابطة الأندية الفرنسية، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الجمعة، أن دولة الكويت ستستضيف النسخة المقبلة من السوبر بعدما تنافست مع سلطنة عمان وكوت ديفوار.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف بها دولة الكويت بطولة السوبر الفرنسي.

وكان من المقرر أن تقام منافسات هذه النسخة من السوبر الفرنسي قبل انطلاق الموسم الجاري 2025/2026 ولكن تم تأجيلها لمشاركة باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

ومن المتوقع أن تحمل المباراة ندية كبيرة خاصة بعدما خسر فريق باريس سان جيرمان يوم الإثنين الماضي بهدف نظيف على يد مستضيفه مارسيليا ضمن منافسات الدوري الفرنسي في أول خسارة له بالموسم الجاري من المسابقة 2025/26.

اقرأ أيضًا:

أول قرار من قنوات mbc بعد شكوى الأهلي ضد مدحت شلبي

حمدي فتحي يسجل في فوز مثير للوكرة على أم صلال في الدوري القطري (فيديو وصور)

"إيقاف 8 لاعبين وتغريم ناديين ومنع جمهور".. عقوبات رابطة الأندية للجولة 8 من الدوري



