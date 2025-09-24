مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
22:30

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

أول تعليق من كرونوسلاف يوريسيتش بعد الفوز على أهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

كتب - يوسف محمد:

12:47 ص 24/09/2025
أعرب الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بعد الفوز على حساب أهلي جدة أمس الثلاثاء، في مباراة كأس الإنتركونتيننتال.

وقاد يوريسيتش فريق بيراميدز، لتحقيق الفوز على حساب نظيره أهلي جدة السعودي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتمكن من حصد لقب كأس القارات الثلاث "آسيا، أفريقيا وأوروبا".

وقال يوريسيتش في تصريحات صحفية، عقب نهاية المباراة: "أشكر لاعبي فريقي على الفوز، على ما قدموه في المباراة أمام أهلي جدة، خاصة وأن الأهلي يمتلك لاعبين كبار قادمون من أوروبا".

وأضاف: "أخبرت لاعبي فريقي، أن الأمر سيعتمد عليهم بشكل كبير في المباراة، خاصة وأن فريق أهلي جدة خاض العديد من المباريات الصعبة خلال الفترة الماضية".

واختتم يوريسيتش تصريحاته: "محبط لعدم وجود صحفي مصري، للاحتفال بما حققناه، لم أكن أتوقع أن نصل إلى هذا المستوى منذ عامين".

وقاد يوريسيتش فريق بيراميدز للتتويج بثلاثة ألقاب مختلفة في آخر موسمين حيث توج بلقب كأس مصر الموسم قبل الماضي، بجانب حصد لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024-2025، بالإضافة إلى لقب بطل القارات الثلاث.

بيراميدز والأهلي بياميدز كأس الإنتركونتيننتال مباراة بيراميدز وأهلي جدة

