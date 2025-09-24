فيديو أهداف الشوط الأول لمباراة ريال مدريد و ليفانتي

كتبت-هند عواد:

تفاعلت الصحف السعودية، مع فوز بيراميدز على أهلي جدة، بثلاثية مقابل هدف، وتتويجه بلقب كأس القارات الثلاث، ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأشادت الصحف السعودي، بأداء الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز الذي سجل الثلاثية "هاتريك"، وتألق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق السماوي، رغم الحضور الجماهير للفريق المضيف.

السعودي اليوم.. مكافأة مالية مليوني دولار

ذكرت صحيفة "السعودي اليوم"، أن بيراميدز تأهل إلى المرحلة النهائية المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال، وحصل على على مكافأة مالية تبلغ مليوني دولار .

الشرق الأوسط.. ثلاثية مايلي تقود بيراميدز

أشادت صحيفة "الشرق الأوسط" بفيستون ماييلي، وقالت: "ثلاثية ماييلي تقود بيراميدز للفوز بكأس الإنتركونتيننتال على حساب الأهلي السعودي".

وأضافت: "وهدد ماييلي مرمى إدوار مندي حارس الأهلي بطل آسيا مبكراً، رغم الأجواء الحماسية لصاحب الأرض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتألق الحارس أحمد الشناوي في التصدي لفرصتين من فرانك كيسي لاعب الأهلي في الشوط الثاني قبل أن يسجل ماييلي هدفاً لم يحتسب بداعي التسلل".

اليوم.. مشهد احتفال

وصفت صحيفة "اليوم" جماهير أهلي جدة في ملعب الجوهرة بـ"مشهد احتفال"، وأشارت إلى أنها لم تتوقف عن تشجيع اللاعبين وترديد الأهازيج.

الرياض.. رغم الأجواء الحماسية لصاحب الأرض

وذكرت صحيفة "الرياض"، أن ثلاثية ماييلي قادت بيراميدز للفوز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي على حساب الأهلي السعودي، رغم الأجواء الحماسية لصاحب الأرض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

الرياضية.. ماييلي الهداف التاريخي وصائد ميندي

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ماييلي، صاحب الهاتريك الأول، والهداف التاريخي، وصائد ميندي.

وأضافت، أن ماييلي أصبح الهداف التاريخي للبطولة، متجاوزًا المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين الإماراتي، الذي أحرز هدفين خلال النسخة الماضية، مشيرة إلى أن أفريقيا تنتصر مجددا.

