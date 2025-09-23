مباريات الأمس
ماذا يحدث عندما يلاقي يورتشيتش مدرب بيراميدز الأندية السعودية؟

كتب : مصراوي

07:36 م 23/09/2025
يحل بيراميدز ضيفا على نظيره أهلي جدة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وسبق أن لعب كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز على ملعب الإنماء "الجوهرة المشعة"، وخاض العديد من المواجهات ضد الأندية السعودية.

وتولى المدرب الكرواتي تدريب النصر السعودي خلال الفترة من اليوم الأول من شهر فبراير 2018 حتى يوم 30 من نفس الشهر.

وخاض يورتشيتش 8 مواجهات مع النصر خلال تلك الفترة، حيث فاز في 4 مواجهات، وخسر اثنتين وتعادل مثلهما.

وبدأ الكرواتي مشواره مع النصر بالفوز على أحد بهدفين دون رد، قبل التعادل مع الهلال، والخسارة من الباطن في الدوري وكأس الملك.

والفوز على الرياض والشباب والاتحاد، قبل انتهاء مهمته مع النصر بالتعادل مع الفتح في الدوري المحلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كرونسلاف يورتشيتش يورتشيتش أهلي جدة بيراميدز بيراميدز وأهلي جدة اتحاد جدة النصر السعودي

