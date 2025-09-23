مباريات الأمس
بيراميدز يتجه إلى ملعب الإنماء استعدادا لمواجهة أهلي جدة

كتب : محمد القرش

07:11 م 23/09/2025
توجهت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى ملعب الإنماء استعدادا للقاء الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال.

ويحل بيراميدز بطل أفريقيا ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وعقد المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك لوضع خطة اللعب والإعلان عن التشكيل.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على تحية اللاعبين ومطالبتهم بالفوز وتحقيق الكأس.

بيراميدز بيراميدز وأهلي جدة أهلي جدة كأس الإنتركونتيننتال الإنتركونتيننتال كأس القارات الثلاث

