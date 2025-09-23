تاج الملك.. حساب الدوري الإنجليزي يتغزل بمحمد صلاح

كأس الإنتركونتيننتال.. ملعب الجوهرة يتزين قبل استقبال مباراة أهلي جدة وبيراميدز

تغزل الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، بالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد حلوله رابعا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.

وحصد الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، جائزة الكرة الذهبية 2025، فيما جاء لامين يامال لاعب برشلونة ثانيا، وفيتينيا لاعب باريس سان جيرمان ثالثا، ومحمد صلاح رابعا.

ونشر حساب الدوري الإنجليزي على موقع "فيسبوك"، صورته صلاح وعلى رأسه تاج الملك، وكتب: "يا من به يفتخر الفخر".

