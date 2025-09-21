مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 1
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

1 1
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

جميع المباريات

الكرة الذهبية.. نجم برشلونة لن يذهب .. فما السبب؟

04:56 م الأحد 21 سبتمبر 2025
كشف تقرير عن موقف بيدري لاعب برشلونة من الحضور بحفل الكرة الذهبية من عدمه.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن بيدري لن يتواجد بحفل الكرة الذهبية.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية عبر التقرير ذاته أن اللاعب سيبقى في برشلونة للحصول على فترة راحة.

إحصائيات بيدري مع برشلونة

لاعب الوسط صاحب الـ 22 شارك بقميص برشلونة خلال الموسم الجاري 2025/26 بـ 5 مباريات سجل خلالها هدفًا بواقع 441 دقيقة لعب.

موعد حفل الكرة الذهبية

يقام حفل البالون دور يوم الإثنين الموافق 22 من شهر سبتمبر الجاري على مسرح شاتليه الواقع في العاصمة الفرنسية باريس.

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية

دينزل دومفريس - إنتر ميلان

جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي

أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان

هاري كين - بايرن ميونخ

كفاراتسخيليا - نابولي سابقا وباريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أليكسيس ماك أليستر - ليفربول

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

جود بيلينجهام - ريال مدريد

عثمان ديمبيلي - باريس سان جيرمان

جيانلويجي دوناروما - مرمى باريس سان جيرمان

ديزيري دوي - باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي - ريال مدريد

سكوت ماكتوميناي - نابولي

نونو مينديز - باريس سان جيرمان

جواو نيفيز - باريس سان جيرمان

مايكل أوليس - بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

فيرجيل فان ديك - ليفربول

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

فيتينيا- باريس سان جيرمان

فلوريان ويرتز - باير ليفركوزن سابقا وليفربول حاليا

لامين يامال - برشلونة

فابيان رويز - سان جيرمان

مما تتكون الكرة الذهبية؟

الكرة الذهبية من أكثر الجوائز أهمية في عالم كرة القدم، ووفق تقارير عالمية فإن قيمتها تُقارب 3000 دولار أمريكي، حيث تتكون من قاعدة لمعدن البيريت، ويبلغ ارتفاع هيكلها 31 سم وقطرها 23 سم، ويزن ما يزيد قليلاً عن 7 كجم.

وصُنع الكأس من لوحين نحاسيين تم لحامهما معا لتكوين شكل كرة مغطاة بالذهب من الخارج.

معايير اختيار الفائز بالبالون دور

يتم منح جائزة الكرة الذهبية بناءً على ثلاثة معايير:

1. الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة.

2. الأداء الجماعي والإنجازات.

3. الرقي واللعب النظيف.

ويتم منح جائزة الكرة الذهبية من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من صحفيين متخصصين، بواقع ممثل واحد لكل دولة، من أفضل 100 لاعب في أحدث تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (قبل نشر القوائم) للرجال وأفضل 50 لاعبة.. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بيدري برشلونة الدوري الإسباني الكرة الذهبية
