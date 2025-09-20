مباريات الأمس
3 صور وفيديو يرصدان احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش بهدف ليفربول الأول

03:27 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (3)
  • عرض 3 صورة
    احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش (2)
background

كتبت-هند عواد:

سجل الهولندي ريان جرافينبيرش أول أهداف ليفربول في شباك إيفرتون، بصناعة من المحترف المصري محمد صلاح.

ويتقدم ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمعهما حاليًا، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.


ورصد مقطع فيديو احتفال الثنائي محمد صلاح وريان جرافينبيرش بهدف ليفربول الأول، إذ أشار الأخير إلى صلاح وعانقه.

اقرأ أيضًا:

9 أشقاء وحلم الدوري الممتاز.. هيثم فواز بائع ذرة بدرجة لاعب كرة قدم

بعد ظهور شيكابالا في كتاب خارجي.. لاعبون ظهروا في مناهج وامتحانات تعليمية

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريان جرافينبيرش ليفربول إيفرتون محمد صلاح
