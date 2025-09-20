3 صور وفيديو يرصدان احتفال محمد صلاح وجرافينبيرش بهدف ليفربول الأول

برنامج بيراميدز قبل مواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

كتبت-هند عواد:

سجل الهولندي ريان جرافينبيرش أول أهداف ليفربول في شباك إيفرتون، بصناعة من المحترف المصري محمد صلاح.

ويتقدم ليفربول على إيفرتون بنتيجة 2-0، في المباراة التي تجمعهما حاليًا، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.



ورصد مقطع فيديو احتفال الثنائي محمد صلاح وريان جرافينبيرش بهدف ليفربول الأول، إذ أشار الأخير إلى صلاح وعانقه.

احتفال صلاح وغرافنبيرخ معًا❤️pic.twitter.com/KKx25O2fVL — عالم صلاح (@SalahWorld11) September 20, 2025

