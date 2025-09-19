مباريات الأمس
الطريق نحو المونديال.. منتخب مصر للشابات يواجه غينيا الاستوائية

10:00 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
    أميرة يوسف مدربة منتخب مصر للشابات
    كنزي مجدي ووفاء ربيع حارستا منتخب مصر للشابات
    مران منتخب مصر للشابات
كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر تحت 20 عاما لكرة القدم النسائية، لمواجهة غينيا الاستوائية، في تصفيات كأس العالم للشابات 2026.

وأدى منتخب مصر مرانه الأخير أمس الخميس على ستاد ملابو، استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

ويستضيف ستاد ملابو المباراة، في الخامسة عصر اليوم الجمعة.

وقادت أميرة يوسف المران المدير الفني للمنتخب، المران الأخير، الذي بدأ بإحماء خفيف للتعرف على أرضية الملعب وأجوائه، قبل الانتقال إلى بعض الجمل الفنية لوضع اللمسات الأخيرة على ما تم التدريب عليه في الفترة الماضية.

وأكدت أميرة يوسف أن اللاعبات أظهرن حماسًا كبيرًا وجدية واضحة فى التدريب، وأكدن من خلال الأداء في المران على جاهزيتهن الكاملة لخوض اللقاء المرتقب، والذي يطمحن إلى حسمه مبكرًا لتحقيق أفضلية قبل مباراة العودة بالقاهرة يوم 26 سبتمبر.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم للشابات 2026 غينيا الاستوائية
