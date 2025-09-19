مباريات الأمس
بعد إعلان وفاتها.. 4 صور ترصد قوة علاقة خوان بيزيرا وجدته

12:18 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خوان بيزيرا وجدته
  • عرض 4 صورة
    خوان بيزيرا وجدته
  • عرض 4 صورة
    جدة بيزيرا
كتب- محمد عبدالهادي:

ظهر اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، متأثرًا بوفاة جدته اليوم الخميس، وذلك بعدما نشر عدة صور لهما بعد إعلان وفاتها.

وبات اللاعب متأثرًا من خبر الوفاة الذي تلقاه عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري، والتي فاز بها الأبيض بهدفين دون رد.

ونشر خوان بيزيرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل عدة صور تجمعه بجدته، والتي يظهر فيها تعلقه الشديد وحبه لها كما ودعها اللاعب برسالة مؤثرة حيث كتب:"اليوم أودع جدتي، واحدة من أهم الأشخاص في حياتي، كنتِ أنتِ من ربيتني من علمتني أول القيم من أعطاني الحنان والرعاية والحب كما لا يمكن أن تعطي إلا الجدة".

وأضاف اللاعب: "بداخلي ستعيشين في كل ذكرى وسأخبر ابنتي كم كنتِ لي رائعة شكرًا على كل شيء نانا لكونك قوة، لكونك حبًا نقي مودتك بنيت ما أنا عليه، وسأحمله معي إلى الأبد، ارقد بسلام. أحبك اليوم وغدا وإلى الأبد".

وكان صاحب الـ22 عامًا على علاقة قوية بجدته إذ سبق ونشر لها أكثر من صورة سويًا خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضاً:

الموت يفجع خوان بيزيرا لاعب الزمالك في وفاة جدته

اتحاد الكرة يطلب زيزو في جلسة استماع جديدة حاسمة .. ما علاقة الزمالك؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيزيرا خوان بيزيرا خوان بيزيرا وجدته الزمالك جدة خوان بيزيرا
