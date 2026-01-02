"أفكر في الاعتزال".. رسالة مؤثرة من حارس نيجيريا بعد وفاة والدته

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة مان سيتي أمام نظيره سندرلاند، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 19 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذه النتيجة رفع فريق مان سيتي، رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 41 في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، فيما رفع سندرلاند رصيده إلى النقطة رقم 29 في المركز السابع بجدول الترتيب.

ويحتل فريق أرسنال الإنجليزي، صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، جمعهم من 19 مباراة بالمسابقة، يليه مان سيتي برصيد 41 نقطة من نفس عدد المباريات.

وشهدت مباراة مان سيتي أمام سندرلاند أمس، غياب النجم المصري عمر مرموش عن السيتي ، بسبب تواجده رفقة الفراعنة في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

أقرأ أيضًا:

"لمعادلة حسام حسن".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام بنين في أمم أفريقيا

8 أسباب جعلت رونالدو أول ملياردير في كرة القدم.. ما هم؟