أبو تريكة يعلق على انتقال محمود كهربا إلى القادسية الكويتي

03:12 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
علق محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على انتقال محمود عبد المنعم كهربا لاعب المنتخب المصري إلى فريق القادسية الكويتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر خلاله أبو تريكة رفقة زميله طارق الجلاهمة في قناة "بي إن سبورتس"، حيث قال الجلاهمة موجها رسالة إلى الجماهير: "طبعا أبو تريكة قدساوي".

وكان رد أبو تريكة، على الجلاهمة: "طبعا مدام كهربا راح"، في إشارة إلى أن النجم المصري بات يشجع القادسية الكويتي بعد انتقال النجم المصري إلى الفريق.

ويذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، كان قد انتقل إلى فريق القادسية الكويتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أهلي طرابلس الليبي.

ويذكر أن محمود عبد المنعم كهربا، كان قد سجل هدف وصنع هدفين، في أول مباراة له رفقة فريقه أمام النصر، بالدوري الكويتي لكرة القدم.

٤ غيابات بصفوف الزمالك قبل مباراة الإسماعيلي .. ما الأسباب؟

"وقف التعامل و10 عروض لإمام عاشور".. آدم وطني يرد عبر مصراوي على أزمته مع الأهلي

