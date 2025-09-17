مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

2 1
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الجونة

1 1
20:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

0 0
19:45

نادي بافوس

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

3 0
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

2 1
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

2 1
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري المغربي

الرجاء البيضاوي

0 0
22:00

الجيش الملكي

فيروز أبوالخير تطيح بنور الشربيني وتتأهل إلى نصف نهائي بطولة مصر الدولية للاسكواش

10:06 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

فيروز أبوالخير

كتب - نهى خورشيد

نجحت اللاعبة المصرية فيروز أبوالخير، المصنفة الحادية عشرة عالمياً، في تحقيق مفأجاة بطولة مصر الدولية للاسكواش، بعد أن أطاحت بمواطنتها نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً، من الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حالياً تحت سفح أهرامات الجيزة.

وجاء الانتصار المثير لفيروز بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 3-2، إذ تقدمت في الشوط الأول بنتيجة 11-8، قبل أن تعود نور للفوز في الشوطين الثاني والثالث 11-8 و11-9.

وفي الشوط الرابع ، أظهرت فيروز شخصيتها القوية لتعود بنتيجة 11-8 وتحسم المواجهة في الشوط الفاصل 11-5.

وبهذا الفوز ضمنت فيروز أبوالخير مقعدها في المربع الذهبي للبطولة.

