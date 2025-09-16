فيديو أهداف مباراة يوفنتوس و دورتموند في دوري أبطال أوروبا

مبابي يقود ريال مدريد للفوز على مارسيليا في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

كتب ـ محمد عبد السلام:

قص اللاعب لويز جونيور شريط التسجل في مباراة توتنهام الإنجليزي وفياريال الإسباني التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل لويز جونيور الهدف مبكرًا بالتحديد بعد مرور (4) دقائق من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وإليكم فيديو هدف توتنهام بمرمى فياريال في دوري أبطال أوروبا: