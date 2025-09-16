فيديو هدف توتنهام بمرمى فياريال في دوري أبطال أوروبا
كتب ـ محمد عبد السلام:
قص اللاعب لويز جونيور شريط التسجل في مباراة توتنهام الإنجليزي وفياريال الإسباني التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وسجل لويز جونيور الهدف مبكرًا بالتحديد بعد مرور (4) دقائق من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.
وإليكم فيديو هدف توتنهام بمرمى فياريال في دوري أبطال أوروبا:
🚨🚨🚨🚨🚨 هدف اول!— حيدر 📊 (@hay23DS) September 16, 2025
توتنهام يسجل الاول ضد فياريال (هدف عكسي)
توتنهام 1-0 فياريال pic.twitter.com/WDEoUe4PIP
