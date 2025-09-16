مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
19:45

نادي بافوس

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف توتنهام بمرمى فياريال في دوري أبطال أوروبا

11:04 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة توتنهام وفياريال (1)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة توتنهام وفياريال (4)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة توتنهام وفياريال (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد عبد السلام:

قص اللاعب لويز جونيور شريط التسجل في مباراة توتنهام الإنجليزي وفياريال الإسباني التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل لويز جونيور الهدف مبكرًا بالتحديد بعد مرور (4) دقائق من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وإليكم فيديو هدف توتنهام بمرمى فياريال في دوري أبطال أوروبا:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توتنهام اهداف مباراة توتنهام وفياريال دوري أبطال أوروبا أهداف توتنهام وفياريال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟