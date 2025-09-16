مباريات الأمس
بعد تألقهما في الجولة الأولي.. ماذا قالت الصحف الكويتية عن كهربا وسام مرسي؟

03:19 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

خطف الثنائي المصري محمود كهربا وسام مرسي، الأضواء في الجولة الأولي من بطولة الدوري الكويتي، وذلك بعد مشاركتهما لأول مرة في الموسم الجديد 2025/26.

ونجح كهربا في قيادة القادسية الكويتي للفوز برباعية على النصر، حيث سجل هدفا وصنع اثنين، كما شارك سام مرسي مع فريقه الكويت الكويتي في الفوز على التضامن بثلاثة أهداف لهدف.

ومع تألق الثنائي المصري مع أنديتهما وتحقيق الفوز بالجولة الأولي، سلطت الصحف الكويتية الضوء عليهما.

حيث كتبت صحيفة "القبس"، إن محمود كهربا تأقلم سريعًا مع الفريق، سجل وخلق أكثر من فرصة تسجيل لزملائه، و يُعد من أكبر المكاسب التي حققها نبيل معلول في قيادته للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن جماهير نادي الكويت تنتظر المزيد من محترفها المصري سام مرسي، الذي أبدى قدرته الكبيرة فى التسلُّم والتسليم.

أما صحيفة "الرأي" الكويتية بروزت الظهور اللافت للمحترف المصري محمود عبدالمنعم كهربا الذي ساهم بثلاثة أهداف حيث سجل واحداً وصنع اثنين مؤكدة ان اللقاء حظي باهتمام كبير.

محمود كهربا سام مرسي الكويت الكويتي الدوري الكويتي
