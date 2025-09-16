فيديو أهداف مباراة الأهلي السعودي و نساف في دوري أبطال آسيا

كتب - محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره مارسيليا الفرنسي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

موعد مباراة ريال مدريد و مارسيليا

مباراة ريال مدريد ومارسيليا ستقام عند الساعة 10 مساءً على ملعب "سانتياجو".

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

