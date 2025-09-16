مباريات الأمس
موعد مباراة ريال مدريد و مارسيليا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

11:23 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب - محمد الميموني:

يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره مارسيليا الفرنسي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

موعد مباراة ريال مدريد و مارسيليا

مباراة ريال مدريد ومارسيليا ستقام عند الساعة 10 مساءً على ملعب "سانتياجو".

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ومارسيليا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ريال مدريد مارسيليا موعد مباراة ريال مدريد ومارسيليا دوري أبطال أوروبا
