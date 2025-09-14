كتب - نهى خورشيد

كشفت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني عن الإساءات التي تعرضت لها خلال النزال المثير للجدل ضد الجزائرية إيمان خليف في أولمبياد باريس الماضية.

عرضت كاريني في مقطع مصور نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، لقطات من الرسائل التي وصلتها على وسائل التواصل الاجتماعي من بينهما مناشدات بعدم المشاركة في الأولمبياد مجدداً، وأخرى تصفها بـ"الجبانة" و"عار المنتخب الإيطالي".

وقالت كاريني خلال الفيديو:"هل تساءل أحدكم يوماً كم كان صعباً أن أواجه هذه الكلمات؟ ماذا تحملت يوماً بعد يوم؟ كيف واجهت كل ذلك في صمت وأنا أحاول الحفاظ على صحتي من شبكة اجتماعية غبية، ومن أشخاص يتحدثون دون تفكير؟ بالنسبة لهم هي مجرد جملة، مجرد كلمة، مجرد تسلية".

وأضافت:" ذلك النزال دمّر مسيرتي التي بنيتها عاماً بعد عام بالتضحيات والإصرار والشغف، لكن الناس فضّلوا السخرية والاستهزاء بدلًا من تقدير جهدي".

بعد فترة طويلة قضتها مع عائلتها، عادت كاريني إلى الحلبة في ديسمبر الماضي لتتوج بلقبها الإيطالي الثامن، وتفوز بذهبية كأس العالم للملاكمة في بولندا.

وعلقت على ذلك:"العودة إلى الحلبة كانت تحدياً قاسياً، لكنني أثبت نفسي مجدداً كبطلة لإيطاليا وحصدت ميداليات دولية مهمة".

واختتمت رسالتها قائلة: "كلماتي لن تغيّر العالم، ولن تجعل الناس أكثر لطفاً، لكنني أدعو الجميع للتفكير… كلمة واحدة، إيماءة، أو تعليق قد يؤذي ويدمّر شخصًا بالكامل".

وكانت كاريني صاحبة الـ 26 عاماً، أثارت الجدل خلال مواجهتها لإيمان بعدما انسحبت بالدموع بعد 46 ثانية فقط من نزولها إلى الحلبة.

اقرأ أيضًا:

"سمعت كلام فجريت".. شوبير يكشف تطورات الموقف الطبي للخطيب

"سافر المالديف مع منة عرفة واتهم بالمراهنات".. 11 صورة أثارت الجدل لأحمد محسن خارج الملعب