يُعد البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أبرز لاعبي كرة القدم في التاريخ ورمزًا رياضيًا عالميًا تخطى حدود الملاعب، وهو ما يتجلى في التماثيل التي نُصبت له في عدة دول حول العالم بخلاف دولته؛ تخليدًا لإنجازاته ومسيرته الأسطورية.

وتتنوع الدول التي تضم تماثيل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بين ثلاث قارات وهي أوروبا، أمريكا وآسيا.

فونشال - ماديرا (البرتغال)

أزيح الستار عن تمثال بالحجم الطبيعي لرونالدو مصنوع من البرونز في مدينة فونشال، عاصمة جزر ماديرا مسقط رأسه، وقد تم تدشين التمثال تكريمًا لمسيرته، ووُضع بالقرب من متحف كريستيانو رونالدو الذي أصبح مقصدًا سياحيًا شهيرًا في المنطقة، يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

غوا - الهند

وفي ولاية غوا الهندية، تم الكشف عن تمثال لرونالدو، في منطقة تشتهر بشغفها الكبير بكرة القدم، ويأمل القائمون على المشروع أن يكون التمثال مصدر إلهام للشباب المحليين.

غوا كانت مستعمرة برتغالية حتى عام 1961، مما يفسر الارتباط الثقافي القوي مع البرتغال ورموزها، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

تايمز سكوير - نيويورك (الولايات المتحدة)

احتفالًا بعيد ميلاده الأربعين، تم تدشين تمثال برونزي يبلغ ارتفاعه 12 قدمًا (نحو 3.6 مترًا) لرونالدو في ميدان تايمز سكوير الشهير بمدينة نيويورك.

وجاء التمثال تقديرًا لمسيرته الكروية وتأثيره العالمي، وهو أحد أبرز مظاهر التكريم في الولايات المتحدة للاعب كرة قدم أوروبي.

مدريد - إسبانيا

وفي العاصمة الإسبانية مدريد، تم وضع تمثال ضخم لكريستيانو رونالدو في قلب المدينة، ويبلغ ارتفاعه نحو 10 أمتار، كجزء من حملة دعائية لإحدى الشركات الراعية، وقد جذب التمثال أنظار الجماهير والسياح، خاصة في مدينة ارتبط فيها رونالدو بالنجاح خلال سنوات تألقه مع ريال مدريد.

من فونشال إلى غوا، ومن نيويورك إلى مدريد، تتجسد مكانة كريستيانو رونالدو في تماثيل خلدت لتروي حكاية لاعب استثنائي، حفر اسمه بحروف من ذهب في ذاكرة كرة القدم العالمية.

