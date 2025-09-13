رسالة نارية من شقيقة رونالدو بعد قُبلة نيفيز وأرملة جوتا

وجهت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو، رسالة نارية إلى الصحيفة البرتغالية التي نشرت قُبلة نيفيز لأرملة صديقه الراحل ديوجو جوتا.

ونشرت مجلة "تي في جويا" البرتغالية أول أمس الأربعاء مقالاً ركز على العلاقة الوثيقة التي تربط نيفيز بروتي وبقية أفراد عائلة جوتا، وحمل المقال عنوان "بعد الموت: كيف تلجأ أرملة ديوجو جوتا إلى صديقه المقرب"، وأُرفقت صورة لروبن وروت وهما "يتبادلان القبلات".

رد روبن نيفيز

ورد نيفيز على الصورة التي أُرفقت في المجلة، حيث كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مساء الخير، أؤمن دائمًا بالخير في الناس، وقد حُذِّرتُ من ذلك، وتعرضتُ للخداع بالفعل، ولا أتمنى الشر لأحدٍ أبدًا".

وزاد: "الشخص الذي وضع هذه الصورة على غلاف المجلة لا يستحق السعادة، تمامًا كما لم يكن اختياره سعيدًا، أنا وزوجتي، معًا منذ أكثر من 11 عامًا، سعداء، مع عائلة تجعلني فخورًا، ولم نتورط في أي جدل قط خلال 11 عامًا".

وأضاف: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لمساعدة روت وعائلتها،اختيار هذه الصورة مؤسفٌ تمامًا، تمامًا كاختيارها ونشرها".

وأوضح: "أنا أحترم أن يكون لكل شخص عمله، وأنا أحترم أن كل شخص يريد أن يبذل قصارى جهده، وأنا لا أحترم أولئك الذين لا يحترمون الآخرين".

وأتم: "أكرر، أنا فخور بالمرأة التي أملكها، بعائلتي، نحن فخورون بروتي، بالقوة التي امتلكتها، نحن هنا لندعمها مهما كلف الأمر، فهي تعلم ذلك، شكرًا لك".

رد شقية رونالدو

واستنكرت كاتيا أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو، الصورة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المجلة البرتغالية.

وكتبت كاتيا: "عندما سمعت بالخبرلم أصدق حتى رأيته بعيني، لقد تدهورت حالتهم المادية إلى هذا الحد بل إلى الجحيم، لا أحد ولا حتى أدنى إنسان، سيفعل مثل هذا الشيء".

واختتمت: "ستتحقق العدالة الإلهية والبشرية يوما ما، وسيدفعون الثمن، عار أن أرى ذلك المشهد، يا له من أمرٍ مروع".