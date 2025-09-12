سر غياب أحمد حسن كوكا عن مباراة أهلي جدة

كتبت-هند عواد:

يستضيف فريق الاتفاق الذي يضم المصري أحمد حسن كوكا، أهلي جدة، في الساعة 6:25 مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن الاتفاق السعودي التعاقد مع أحمد حسن كوكا في صفقة انتقال حر، خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

موقف أحمد حسن كوكا من مباراة الأهلي

يغيب أحمد حسن كوكا عن مباراة الاتفاق والأهلي، مساء اليوم، بسبب إيقافه في نهاية الموسم الماضي، من رابطة الدوري الفرنسي، لمدة 4 مباريات (إيقاف التنفيذ عن مباراتين)، بسبب تغطيته لشعار "المثليين"، في مباراة لوهافر (فريقه السابق) وستراسبورج، في جولة دعم المثلية الجنسية.

وغاب أحمد حسن كوكا عن مباراة الاتفاق في افتتاح الدوري السعودي ويغيب عن لقاء الأهلي، مساء اليوم، على أن يعود من الجولة الثالثة.

وكان كوكا كتب على صفحته الرسمية بموقع "إكس": "أنا زعلان لأنني لن أكون في الملعب في أول مباراتين بسبب الإيقاف من فرنسا، لكنني سأكون جاهزا إن شاء الله لأقدم كل ما لدي عند عودتي، وكل الدعم للفريق في بداية الموسم".

