

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر منتخب الأرجنتين بهدف نظيف على يد مستضيفه الإكوادوري خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 18 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدف منتخب الإكوادور في مرمى الأرجنتين

وسجل اللاعب إنر فالنسيا هدف فوز منتخب الإكوادور بالدقيقة (45+13) من ركلة جزاء.

وكانت الدقيقة 30 قد شهدت طرد لاعب الأرجنتين نيكولاس أوتامندي قبل أن يشهر حكم المباراة بطاقة حمراء ثانية بالدقيقة 50 للاعب منتخب الإكوادور موسيس كاسيدو.

ترتيب الأرجنتين والإكوادور في التصفيات

وتوقف رصيد منتخب الأرجنتين ـ الذي ضمن بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 ـ عند النقطة 38 متصدراً لجدول ترتيب مجموعته بفارق 9 نقاط عن منتخب الإكوادور الذي صعد للوصافة وضمن كذلك التأهل للمونديال الذي تستضيفه دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك.