مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

الأرجنتين تسقط أمام الإكوادور في مباراة البطاقات الحمراء بتصفيات كأس العالم

05:31 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الأرجنتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر منتخب الأرجنتين بهدف نظيف على يد مستضيفه الإكوادوري خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 18 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

هدف منتخب الإكوادور في مرمى الأرجنتين

وسجل اللاعب إنر فالنسيا هدف فوز منتخب الإكوادور بالدقيقة (45+13) من ركلة جزاء.

وكانت الدقيقة 30 قد شهدت طرد لاعب الأرجنتين نيكولاس أوتامندي قبل أن يشهر حكم المباراة بطاقة حمراء ثانية بالدقيقة 50 للاعب منتخب الإكوادور موسيس كاسيدو.

ترتيب الأرجنتين والإكوادور في التصفيات

وتوقف رصيد منتخب الأرجنتين ـ الذي ضمن بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 ـ عند النقطة 38 متصدراً لجدول ترتيب مجموعته بفارق 9 نقاط عن منتخب الإكوادور الذي صعد للوصافة وضمن كذلك التأهل للمونديال الذي تستضيفه دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأرجنتين الإكوادور ضد الأرجنتين موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة