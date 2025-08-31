القاهرة – مصراوي

يلاقي نادي ليفربول نظيره آرسنال، اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يحتل آرسنال المركز الثاني متساويا في النقاط مع ليفربول ولكن يتفوق الأرسنال بفارق الأهداف.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و أرسنال

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".