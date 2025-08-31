مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

جميع المباريات

موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والقناة الناقلة

03:32 ص الأحد 31 أغسطس 2025
background

القاهرة – مصراوي

يلاقي نادي ليفربول نظيره آرسنال، اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد، معقل ليفربول.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط، بينما يحتل آرسنال المركز الثاني متساويا في النقاط مع ليفربول ولكن يتفوق الأرسنال بفارق الأهداف.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول و أرسنال

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط، وتذاع تحديدا على قناة "بي إن سبورت 1".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول موعد مباراة ليفربول اليوم القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال مباراة ليفربول القادمة
