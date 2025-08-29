أرني سلوت: "لا داعي للشكوى بعد أول مباراتين.. وهذه نقطة قوة أرسنال"

كتبت-هند عواد:

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مواجهة أرسنال، المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنني قلتُ بعد مساء الإثنين، مجددًا، إن بإمكاني إجراء تبديل قد يؤثر على المباراة، هذا ما فعله فيديريكو "كييزا" ضد بورنموث، وهذا ما فعله ريو "نجوموها" الآن ضد نيوكاسل، كعادتنا، نحاول التعاقد مع لاعبين قادرين على مساعدتنا، ولكن لا داعي بعد أول مباراتين للشكوى أو للاعتقاد بأننا بحاجة إلى المزيد. إذا استطعنا تعزيز الفريق، فسنسعى دائمًا لتحقيق ذلك بالسعر المناسب وباللاعب المناسب. لم يتبقَّ سوى ثلاثة أو أربعة أيام، لذا دعونا نرى إن كنا سنفعل شيئًا - وإن فعلنا شيئًا، فما الذي يمكننا فعله؟".

وأضاف: "ما نحتاجه ضد أرسنال؟ الإجابة الأبسط على ذلك هي "كثيرًا"، لأننا نواجه فريقًا قويًا جدًا، كان بالفعل جيدًا للغاية الموسم الماضي، وأعتقد أنهم حسّنوا تشكيلتهم كثيرًا خلال الصيف، إذا نظرنا إلى كل ما لديهم من جودة، وخاصةً ما يبرز في الموسم حتى الآن - وما يبرز بشكل سلبي بالنسبة لنا - هو أننا استقبلنا، إذا أضفنا مباراة أتلتيك بلباو، أهدافًا من أربع كرات ثابتة. بالطبع، كما نعلم جميعًا، هذه إحدى نقاط قوتهم - ليست القوة، بل إحدى نقاط قوتهم".

وأوضح: "يمكنهم اللعب بطرق متعددة، ويمكنك أن ترى مدى جودة إدارتهم من قبل ميكيل، فهم يعملون معًا منذ خمس سنوات، لأنهم قادرون على اللعب تقريبًا بكل أساليب كرة القدم. هذا يدل على مدى جودة إدارتهم. إحدى نقاط قوتهم أيضًا هي الكرات الثابتة، وهذا مجال، إذا نظرت إلى مباراة الاثنين عندما واجهنا نيوكاسل، استقبلنا هدفين وضد بلباو هدفين، فنحن بحاجة إلى تحسينه. بالمناسبة، كنا جيدين جدًا الموسم الماضي، لذا لا داعي للقلق على الإطلاق. اضطررنا أيضًا للدفاع ضد الكثير من الكرات الثابتة ضد نيوكاسل، لذا فإن استقبال هدفين فقط ليس بالأمر السيئ!".

واختتم سلوت عن هوجو إيكيتيكي، أعتقد أنه قد أحدث بالفعل تأثيرًا كبيرًا في الجزء الهجومي من لعبتنا. ليس فقط في تسجيل الأهداف ولكن أيضًا في كونه جزءًا من مواقف بناء الهجمة حيث كان هو الشخص الذي بدأ الهجمة أو كان جزءًا منا في بدء الهجمة. أنا أتحدث عن فرق أكبر قليلاً من الموسم الماضي، على الرغم من أنه عندما لعب لوتشو "لويس دياز" هناك كان أيضًا جزءًا من بناء الهجمة لدينا في كثير من الأحيان. الإجابة الأكثر بساطة على ما يمكنه تحسينه هي لياقته البدنية للمباريات. أتوقع منه أن يفعل الكثير، أكثر بكثير بدون الكرة مما يفعله بالفعل، لأنه يعمل بجد بالفعل. هناك يمكنه التحسن، وهو أمر طبيعي تمامًا لأنه يجب عليه التكيف مع دوري مختلف، من أسلوب لعب مختلف. ضغط فرانكفورت ولكن ليس بقدر ما نحاول القيام به".