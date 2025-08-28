مباريات الأمس
شاهدها بالمجان.. موعد مباراة الأهلي ونيوم في افتتاح الدوري السعودي

12:29 م الخميس 28 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

يستعد المحترف المصري أحمد حجازي قائد نيوم السعودي، لخوض أول مباراة مع فريقه في الدوري الممتاز، مساء اليوم الخميس 28 أغسطس.

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، مساء اليوم، بإقامة 3 مباريات وهي، ضمك والحزم، الاتفاق والخلود، الأهلي ونيوم.

وتقام مباراة الأهلي بطل دوري أبطال آسيا ونيوم الصاعد حديثا للدوري الممتاز بقيادة حجازي، في التاسعة مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي ونيوم

يستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله، مباراة الأهلي ونيوم، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونيوم

تنقل مباراة الأهلي ونيوم في الجولة الأولى من الدوري السعودي، على قناة ثمانية 1 (بالمجان)، الناقل الحصري للبطولة.

ويمكن متابعة مباراة الأهلي ونيوم بالمجان على القمر الصناعي "نايل سات"، من خلال التردد التالي: 12360، عمودي، 27500، 3/4.

فيما جاء تردد قناة ثمانية على القمر الصناعي "عرب سات" كالآتي: 11919، أفقي، 27500، 3/4.

الأهلي ونيوم موعد مباراة الأهلي ونيوم القناة الناقلة لمباراة الأهلي ونيوم الأهلي نيوم أحمد حجازي
