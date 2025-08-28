مباريات الأمس
دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الخلود

انطلاق الدوري السعودي للمحترفين اليوم

11:55 ص الخميس 28 أغسطس 2025
    جالينو في تدريبات الأهلي
    محمد البريك لاعب نيوم
    الخلود
    فبنالدوم في تدريبات الاتفاق
كتبت-هند عواد:

ينطلق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، مساء اليوم الخميس 28 أغسطس، وتشهد بداية الجولة 3 مباريات.

ويستضيف ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، المباراة الأبرز اليوم، بين الأهلي ونيوم الصاعد حديثا للدوري، فيما يواجه الاتفاق نظيره الخلود، ويستضيف ضمك الحزم.

واستهل الأهلي بطل دوري أبطال آسيا، موسمه الحالي بلقب كأس السوبر السعودي الذي توج به على حساب النصر.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

جاءت مواعيد مباريات افتتاح الجولة الأولى من الدوري السعودي، كالآتي:

ضمك - الحزم: الساعة 7:05 مساءً

الفتح - الخلود: الساعة 9:00 مساءً

الأهلي - نيوم: الساعة 9:00 مساءً

جدير بالذكر أن الدوري السعودي يتوقف بعد الجولة الأولى، بسبب فترة التوقف الدولي والتي تستمر حتى يوم 12 سبتمبر، على أن تقام الجولة الثانية بعد هذه الفترة.

