آخرهم في خيمة الصحفيين.. شهداء الرياضة الفلسطينية من مطلع أغسطس

كتبت-هند عواد:

منذ مطلع شهر أغسطس الحالي، استشهد 8 رياضيين فلسطينيين، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتصل حصيلة الشهداء في الرياضة إلى 669 شهيدًا، من بينهم 339 شهيدًا من أسرة كرة القدم.

وكان آخرهما الشهيدان إسلام نافذ مطر، لاعب نادي الأقصى ومؤمن عليوة، لاعب الفريق الثاني في نادي اتحاد الشجاعية، وفقا لبيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

واستشهد إسلام نافذ مطر، يوم 2 أغسطس الماضي، أثناء انتظار المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، واستشهد عليوة في خيمة للصحفيين، يوم الأحد الماضي.

واستشهد هذا الشهر كل من، سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق، علاء رفيق لاعب المصارعة، نصر الله محمد نصر الله لاعب اتحاد دير البلح، علاء جمعة الحواجري لاعب خدمات النصيرات، محمود رافع شاهين لاعب نادي التفاح، ومصطفى أحمد طافش لاعب منتخب فلسطين للبيسبول.

