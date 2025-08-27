الأول ليس تشيلسي ولا ليفربول.. قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في أوروبا

كتبت-هند عواد

يتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقًا على رواتب اللاعبين خلال موسم 2025-2026، متفوقًا على غريمه التقليدي برشلونة.

ويضم ريال مدريد مجموعة من اللاعبين، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، الإنجليزي جود بيلينجهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

ووفقًا لموقع (Capology data)، يدفع ريال مدريد متوسط راتب سنوي يبلغ 11.2 مليون يورو لكل لاعب، بزيادة تقارب 60% عن معظم الأندية الكبرى الأخرى.

ورغم هذا الرقم الضخم، نجح النادي في خفض فاتورة الأجور مقارنة بالموسم الماضي، الذي تجاوز خلاله المتوسط 12 مليون يورو.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني، بمتوسط 7.91 مليون يورو، يليه مانشستر سيتي بـ7.43، بزيادة أكثر من مليون يورو عن الموسم السابق.

وفي المركز الرابع يأتي بايرن ميونخ بـ7.38 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان وأرسنال بـ7 ملايين يورو، ثم الأندية التالية، ليفربول السابق، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام.

الأعلى أجرًا في ريال مدريد موسم 2025-26

كيليان مبابي: 31.25 مليون يورو

دافيد ألابا: 22.5 مليون يورو

فينيسيوس جونيور: 20.83 مليون يورو

جود بيلينجهام: 20.83 مليون يورو

فيديريكو فالفيردي: 16.67 مليون يورو

ترنت ألكسندر أرنولد: 16.67 مليون يورو

تيبو كورتوا: 15 مليون يورو

إيدير ميليتاو: 14.58 مليون يورو

أنطونيو روديجر: 14.58 مليون يورو

رودريغو غوس: 12.5 مليون يورو

إدواردو كامافينجا: 12.5 مليون يورو

أوريلين تشواميني: 12.5 مليون يورو