مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

جريمسبي تاون

- -
22:00

مانشستر يونايتد

دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

جميع المباريات

إعلان

الأول ليس تشيلسي ولا ليفربول.. قائمة الأندية الأكثر إنفاقًا في أوروبا

08:00 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    ريو نجوموها لاعب ليفربول (3)
  • عرض 18 صورة
    ريو نجوموها لاعب ليفربول (7)
  • عرض 18 صورة
    ريو نجوموها لاعب ليفربول (6)
  • عرض 18 صورة
    ريو نجوموها لاعب ليفربول (8)
  • عرض 18 صورة
    تشيلسي و ويست هام
  • عرض 18 صورة
    تشيلسي و ويست هام
  • عرض 18 صورة
    تشيلسي
  • عرض 18 صورة
    تشيلسي ضد كريستال بالاس (3)
  • عرض 18 صورة
    تشيلسي ضد كريستال بالاس (5)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (9)
  • عرض 18 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (4)
  • عرض 18 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (3)
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة ريال مدريد و ريال أوفيدو (3)
  • عرض 18 صورة
    تدريبات فريق ريال مدريد (2)
  • عرض 18 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (2)
  • عرض 18 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (6)
  • عرض 18 صورة
    ترينت ألكسندر أرنولد، في أول ظهور له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني (7)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد

يتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأوروبية الأكثر إنفاقًا على رواتب اللاعبين خلال موسم 2025-2026، متفوقًا على غريمه التقليدي برشلونة.

ويضم ريال مدريد مجموعة من اللاعبين، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، الإنجليزي جود بيلينجهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

ووفقًا لموقع (Capology data)، يدفع ريال مدريد متوسط راتب سنوي يبلغ 11.2 مليون يورو لكل لاعب، بزيادة تقارب 60% عن معظم الأندية الكبرى الأخرى.

ورغم هذا الرقم الضخم، نجح النادي في خفض فاتورة الأجور مقارنة بالموسم الماضي، الذي تجاوز خلاله المتوسط 12 مليون يورو.

ويأتي برشلونة في المركز الثاني، بمتوسط 7.91 مليون يورو، يليه مانشستر سيتي بـ7.43، بزيادة أكثر من مليون يورو عن الموسم السابق.

وفي المركز الرابع يأتي بايرن ميونخ بـ7.38 مليون يورو، ثم باريس سان جيرمان وأرسنال بـ7 ملايين يورو، ثم الأندية التالية، ليفربول السابق، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام.

الأعلى أجرًا في ريال مدريد موسم 2025-26

كيليان مبابي: 31.25 مليون يورو

دافيد ألابا: 22.5 مليون يورو

فينيسيوس جونيور: 20.83 مليون يورو

جود بيلينجهام: 20.83 مليون يورو

فيديريكو فالفيردي: 16.67 مليون يورو

ترنت ألكسندر أرنولد: 16.67 مليون يورو

تيبو كورتوا: 15 مليون يورو

إيدير ميليتاو: 14.58 مليون يورو

أنطونيو روديجر: 14.58 مليون يورو

رودريغو غوس: 12.5 مليون يورو

إدواردو كامافينجا: 12.5 مليون يورو

أوريلين تشواميني: 12.5 مليون يورو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد تشيلسي ليفربول برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
رحيل لاعب ريال مدريد بعد 10 سنوات مع الفريق

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان