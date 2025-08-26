مباريات الأمس
رسميا.. تحديد موعد مباراة مصر وكوبا في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

06:47 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

منتخب مصر لكرة الطائرة للشباب

كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن مواعيد دور ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 21 عاما.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، بعد الفوز على الصين بنتيجة أشواط 3-2 في المباراة الختامية لدور المجموعات.

واحتل الفراعنة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطتين عن أمريكا المتصدر.

ويلاقي الفراعنه منافسه كوبا في دور ثمن النهائي، إذ تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء.

وبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة العالم بالفوز على المغرب وتايلاند، والخسارة 3-2 من أمريكا، ثم الانتصار على تركيا والصين.

