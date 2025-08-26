بعد فوز ليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
القاهرة - مصراوي
أقيمت أمس الإثنين أخر مباراة في ختام الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وشهدت مباراة اليوم منافسة قوية اتسمت بالإثارة والندية وتسجيل العديد من الأهداف.
حيث انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بفوز "الريدز" بنتيجة 3-2، في مباراة اتسمت بجنون الكرة الإنجليزية.
ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، متساويا مع توتنهام وليفربول ولكن "الجنرز" يتفوق بفارق الأهداف.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
1- آرسنال - 6 نقاط
2- توتنهام - 6 نقاط
3- ليفربول - 6 نقاط
4- تشيلسي - 4 نقاط
5- نوتنجهام فورست - 4 نقاط
6- مانشستر سيتي - 3 نقاط
7- سندرلاند - 3 نقاط
8- إيفرتون - 3 نقاط
9- بورنموث - 3 نقاط
10- برينتفورد - 3 نقاط
11- بيرنلي - 3 نقاط
12- ليدز يونايتد - 3 نقاط
13- فولهام - نقطتين
14- كريستال بالاس - نقطتين
15- نيوكاسل يونايتد - نقطة واحدة
16- مانشستر يونايتد - نقطة واحدة
17- أستون فيلا - نقطة واحدة
18- برايتون - نقطة واحدة
19- ولفرهامبتون - بدون نقاط
20- وست هام يونايتد - بدون نقاط
