الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

بعد فوز ليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

07:15 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

أقيمت أمس الإثنين أخر مباراة في ختام الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وشهدت مباراة اليوم منافسة قوية اتسمت بالإثارة والندية وتسجيل العديد من الأهداف.

حيث انتهت مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بفوز "الريدز" بنتيجة 3-2، في مباراة اتسمت بجنون الكرة الإنجليزية.

ويتصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، متساويا مع توتنهام وليفربول ولكن "الجنرز" يتفوق بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- آرسنال - 6 نقاط

2- توتنهام - 6 نقاط

3- ليفربول - 6 نقاط

4- تشيلسي - 4 نقاط

5- نوتنجهام فورست - 4 نقاط

6- مانشستر سيتي - 3 نقاط

7- سندرلاند - 3 نقاط

8- إيفرتون - 3 نقاط

9- بورنموث - 3 نقاط

10- برينتفورد - 3 نقاط

11- بيرنلي - 3 نقاط

12- ليدز يونايتد - 3 نقاط

13- فولهام - نقطتين

14- كريستال بالاس - نقطتين

15- نيوكاسل يونايتد - نقطة واحدة

16- مانشستر يونايتد - نقطة واحدة

17- أستون فيلا - نقطة واحدة

18- برايتون - نقطة واحدة

19- ولفرهامبتون - بدون نقاط

20- وست هام يونايتد - بدون نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

