الأهلي بطلاً للسوبر السعودي بعد مباراة ماراثونية أمام النصر

03:05 م السبت 23 أغسطس 2025

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توّج فريق أهلي جدة بلقب كأس السوبر السعودي بعد الفوز على نظيره النصر بركلات الترجيح بنتيجة (5 ـ3) بعدما انتهت المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت بدور نصف النهائي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

النصر تقدم من ركلة جزاء سجلها لاعبه كريستيانو رونالدو بالدقيقة (41) من ركلة جزاء قبل أن يتعادل فرانك كيسيه للأهلي بهدف في الدقيقة (45+6).

وتقدم فريق النصر مرة أخرى بهدف في الدقيقة (82) سجله اللاعب مارسيلو بروزوفيتش قبل أن يخطف روجير إيباينز هدف التعادل للأهلي في الدقيقة (89).

واتجهت المباراة بعد استمرار التعادل لركلات الترجيح التي ابتسمت للأهلي وسط تألق من حارسه السنغالي ميندي ليتأجل حلم رونالدو في حصد بطولة رسمية مع النصر.

البرتغالي جيسوس المدير الفني الحالي للنصر أوضح في تصريحات له عقب توليه قيادة الفريق بعد رحيله عن غريمه الهلال إنه وافق على العرض لمساعدة رونالدو على حصد بطولة مع الفريق.

ولم يحصل رونالدو منذ انضمامه لصفوف النصر في يناير 2023 سوى على البطولة العربية بالفوز على الهلال.

