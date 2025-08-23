مرموش يعلق على مباراة سيتي وتوتنهام.. ومستوى الصفقات الجديد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عمر مرموش المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي إنه متحمس للمشاركة مع فريقه خلال مباراة توتنهام.

مرموش يتواجد أساسيًا بالتشكيل الرسمي الذي أعلنه ناديه اليوم السبت لمواجهة توتنهام التي تقام عند الثانية والنصف ظهرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وأشار مرموش في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم إلى أن مباراة توتنهام ستكون صعبة ولكنه يثق في قدرته وزملائه على إظهار إمكانياتهم داخل أرضية الملعب: "سيكون من الصعب الفوز علينا ومع الوقت نكون أقوى ولدينا لاعبين يمتلكون إمكانيات كبيرة وفي مانشستر سيتي الهدف دائمًا الفوز بالألقاب".

وأوضح النجم المصري أنهم درسوا فريق توتنهام جيدًا ويشعرون أنهم بحالة جيدة قبل المباراة:" تدربنا بصورة رائعة ولا أستطيع الانتظار ودائمًا يكون الأمر رائعًا حين نخوض المباريات على أرضنا ووسط جماهيرنا ونتمنى أن نظهر بصورة جيدة".

ونوه صاحب الـ 26 عامًا إلى أن المنافسة بينهم للمشاركة في الفريق صحية إذ يريدون أن إنجاح الفريق ومن يشارك يعطي 100% من مستواه داخل الملعب، مضيفًا:" نعلم أن هناك من ينتظر دوره للعب، هذا يدفعك لتكون أفضل".

وأشاد مرموش بالصفقات التي أبرمها ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية، قائلًا:"منذ اليوم الأول في التدريبات، رأينا إمكانيات اللاعبين الجدد: آيت-نوري جيد جدًا بالكرة وقوي دفاعيًا، تيجاني لاعب وسط يمتد من الدفاع للهجوم وله تأثير كبير على الجانب الهجومي، ريان شرقي يمتلك الجودة في المساحات الضيقة والإبداع".

وأتم الجناح الدولي تصريحاته بقوله:"جيمس ترافورد قدّم مباراة رائعة أمام وولفرهامبتون وساعد في صد هدف مهم، نحن نعرف قدراتهم وسعداء جدًا بوجودهم معنا، ونأمل أن نستمر في التقدم كفريق".

وكان مرموش قد شارك بديلاً خلال مباراة توتنهام بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي التي فازوا بها برباعية نظيفة.

