مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

1 5
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 0
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 0
21:45

أنجيه

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. وست هام 1 ـ 3 تشيلسي

09:58 م الجمعة 22 أغسطس 2025

تشيلسي ضد كريستال بالاس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة وست هام وتشيلسي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي كان استهل موسمه بتعادل سلبي أمام كريستال بالاس في الجولة الأولى، فيما خسر فريق وست هام بثلاثية على يد سندرلاند.

ملخص بأبزر أحداث مباراة وست هام وتشيلسي :

وتقدم فريق وست هام بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق عن طريق اللاعب لوكاس باكيتا.

وتعادل تشيلسي سريعًا عن طريق لاعبه جواو بيدرو بهدف في الدقيقة 15.

وتقدم اللاعب بيدرو نيتو بهدف في الدقيقة 23 لتشيلسي.

وعزز إينزو فيرنانديز تقدم تشيلسي بتسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 34.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وست هام ضد تشيلسي وست هام تشيلسي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة