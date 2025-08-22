متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة وست هام وتشيلسي عند العاشرة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي كان استهل موسمه بتعادل سلبي أمام كريستال بالاس في الجولة الأولى، فيما خسر فريق وست هام بثلاثية على يد سندرلاند.

ملخص بأبزر أحداث مباراة وست هام وتشيلسي :

وتقدم فريق وست هام بهدف مبكر بعد مرور ست دقائق عن طريق اللاعب لوكاس باكيتا.

وتعادل تشيلسي سريعًا عن طريق لاعبه جواو بيدرو بهدف في الدقيقة 15.

وتقدم اللاعب بيدرو نيتو بهدف في الدقيقة 23 لتشيلسي.

وعزز إينزو فيرنانديز تقدم تشيلسي بتسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 34.