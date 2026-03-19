تعرضت دولة قطر لهجوم صاروخي كبير من إيران استهدف منشآت قطر للطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية، التي تُعد من أكبر مراكز إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم.

قالت السلطات القطرية، إن 5 صواريخ باليستية أطلقت من إيران صوب مجمع رأس لفان، واعترضت الدفاعات الجوية القطرية أربعة منها، بينما اخترق أحدها الحصون الدفاعية واصطدم مباشرة بمناطق حيوية في المدينة الصناعية، مما تسبب في اندلاع حرائق وأضرار مادية كبيرة في مرافق إنتاج الغاز والطاقة، بحسب سي إن إن.

وأكدت مؤسسة قطر للطاقة، أن الهجوم تسبب في أضرار واسعة في المنشآت.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم، واعتبرت ما جرى "تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا للأمن الوطني".

وتم نشر فرق الطوارئ لمواجهة الحريق واحتواء الوضع في الموقع، في حين تعمل الجهات المختصة على تقييم حجم الأضرار وتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية الموظفين والمرافق الحيوية.

يأتي هذا الهجوم ضمن موجة تصعيد أوسع بين إيران ودول الخليج وحلفائها، في أعقاب سلسلة ضربات على منشآت طاقة في إيران.