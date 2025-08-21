تفاصيل صادمة.. زوجة رزاق أوموتويوسي تروي لحظاته الأخيرة قبل الوفاة

كتبت-هند عواد:

كشفت زوجة البنيني رزاق أوموتويوسي لاعب الزمالك والنصر السعودي السابق، أسباب وفاته، مشيرا إلى أنه كان يعاني من الاكتئاب.

وتوفي رزاق أوموتويوسي صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 39 عامًا، في منزله بعدما واجه عدة مشكلات في حياته.

وقالت زوجة رزاق في تصريحات خاصة لمصراوي: "زراق كان يعاني من الاكتئاب، لأنه كان مفلسا ولوفاة شقيقته يوم 1 أغسطس الحالي، ما حدث أنه كان في منزله، وعندما شعر بالتعب، استدعى الممرضة".

واختتمت: "أصيب بالتشنجات فقامت الممرضة بنقله إلى مستشفى خاص، وعادت التشنجات مرة أخرى وعض نفسه وتقيأ دما، بعدها نقلناه إلى مستشفى عام وتم خياطة لسانه، وبدأوا العلاج، لكنه لم ينجُ، ومن المقرر أن يكشف التشريح سبب الوفاة".

