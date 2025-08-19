مباريات الأمس
"سوف تحقق ما تريده".. صلاح يوجه نصيحة للاعبين الصغار

10:00 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

background

وجه محمد صلاح نجم نادي ليفربول، نصيحة للاعبين الصغار أثناء تواجده في حفل توزيع جوائز اللاعبين المحترفين PFA لموسم 2024/25.

وقال صلاح في تصريحات صحفية: "رسالتي للاعبين صغار السن، أعلم أنه من الصعب أن تؤمن بنفسك عندما تكون صغيرا".

وأضاف: "لكن عندما تقوم بالأمر بالشكل الصحيح مرارا و تكرارا سوف تحقق ما تريده".

وحضر صلاح حفل توزيع جوائز اللاعبين المحترفين أملا في حصد جائزة الأفضل في موسم 2024/25، حيث ينافسه كل من: مالك أليستر - ألسكندر إيزاك - برونو فيرنانديز - ديكلان رايس - كول بالمر.

